Liebes-Comeback: Nathalie Volk ist wieder mit Ex Frank Otto zusammen

Magdeburg/Hamburg/DUR - Nach dem Nathalie Volk und Frank Otto im November 2020 ihre Trennung öffentlich machten, zeigte sich Volk bis Oktober 2021 an der Seite von Hells-Angels-Rocker Timur A. - sprach von Familie und Hochzeit. An der Seite von Frank? Da wäre sie nicht sie selbst gewesen, so die 25-Jährige damals.

Umso überraschender: Volk verrät gegenüber der Bild-Zeitung "Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite." Das Ex-Paar hat wieder zueinander gefunden.

Ihre Sachen haben, so berichtet Volk, in den vergangenen zwei Jahren nie Ottos Hamburger Villa verlassen. Ob sie nun auch wieder in die Hansestadt ziehen werde? Das verneint Volk mit Blick auf ihre Karriere in den USA.