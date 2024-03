Schauspieler Fritz Wepper ist mit 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern gestorben.

Magdeburg/DUR. - Der Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies hat der Anwalt der Familie bestätigt. Er sei friedlich eingeschlafen.

Der gebürtige Münchner soll am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr in einem Hospiz in Oberbayern gestorben sein.

Derrick (Horst Tappert, l) und Klein (Fritz Wepper) überlegen sich einen Plan in einer Szene der Folge "Das dunkle Licht" der Fernsehkrimiserie "Derrick". Wepper soll nun gestorben sein. Foto: picture alliance/dpa/ZDF | Michael Marhoffer

Fritz Wepper: Tod im Hospiz

Im Dezember 2023 war der beliebte Schauspieler („Derrick“) wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf habe er sich nach Angaben seines Anwalts und guten Freundes Norman Synek noch auf dem Weg der Besserung befunden. Schon länger hatte Wepper um seine Gesundheit kämpfen müssen. Er war bereits am Herzen operiert worden und hatte sich mit aller Macht gegen den Krebs gewehrt.

Fritz Wepper war nach den Medienberichten seit rund einem Monat in dem Hospiz zur Behandlung gewesen. Laut Medienberichten soll er nach jahrelanger Krankheit keine Therapie mehr gewünscht haben.

Ihm soll es zuletzt immer schlechter gegangen sein. Zur Beerdigung seines Bruders Elmar Wepper (79) im vergangenen November konnte er nur mithilfe eines Rollstuhls kommen.

Fritz Wepper hatte Elmar zur Schauspielerei gebracht. Gelegentlich hatten beide auch gemeinsam vor der Kamera gestanden - etwa in der Komödie „Drei unter einer Decke“.

Leben und Karriere von Fritz Wepper

Fritz Wepper wurde am 17. Aug. 1941 in München geboren. Er lernte seinen im Zweiten Weltkrieg verschollenen Vater nie kennen.

Bereits als Neunjähriger wirkte er beim Bayerischen Rundfunk in Kindersendungen mit. 1952 gab er in dem Kinderstück „Peter Pan“ sein Theaterdebüt.

Erster internationaler Ruhm mit „Die Brücke“

Ersten internationalen Ruhm erlangte Wepper mit seiner Rolle als junger Wehrmachtssoldat in Bernhard Wickis Antikriegsfilm „Die Brücke“. Für seinen Part in Rudolf Jugerts Kriegsdrama „Kennwort: Reiher“ erhielt der damals 22-Jährige den Bundesfilmpreis.

Es folgten weitere Filme, ab 1969 stand Wepper dann an der Seite von Erik Ode als Assistent in „Der Kommissar“ vor der Kamera. Die Krimiserie wurde die Geburtsstunde des Ermittlers Harry Klein. Eine Nebenrolle an der Seite von Liza Minnelli im Musicalfilm „Cabaret“ brachte Wepper 1972 zudem einen weiteren internationalen Erfolg.

Paraderolle als Harry Klein in der Krimi-Serie-Derrick

Doch er blieb seiner Paraderolle als Harry Klein treu: 1974 wechselte Wepper mit dieser Rolle als Partner von Horst Tappert zur Krimi-Serie „Derrick“, für die er bis 1997 für insgesamt 281 Folgen vor der Kamera stand.

Eine weitere Hauptrolle übernahm Wepper im Jahr 2001 als Bürgermeister und Unsympath Wolfgang Wöllner in der Langzeitserie „Um Himmels Willen“, von der bis 2021 mehr als 260 Folgen ausgestrahlt wurden.

Auch auf der Theaterbühne trat Wepper immer wieder auf.