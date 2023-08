Bei einem Konzert von Cardi B in einem Outdoor-Club in Las wird die Sängerin attackiert und wehrt sich. Jetzt hat eine Konzertbesucherin angeblich Anzeige erstattet.

US-Rapperin Cardi B hat bei einem Auftritt in Las Vegas mit einem Mikrofon geworfen.

Las Vegas - Eine Konzertbesucherin hat nach einem Auftritt der US-Rapperin Cardi B Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Musikerin erstattet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Das „Rolling Stone“-Magazin und „Variety“ beriefen sich auf ein Statement des Polizei-Departments von Las Vegas (LVMPD). Cardi B („Bodak Yellow“) war bei einem Auftritt am Wochenende in Wut geraten und hatte ein Mikrofon ins Publikum geworfen.

„Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen“, wurde die Polizeibehörde von Las Vegas zitiert. „Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde.“ Zwar erwähnt die Polizei Cardi B in ihrer Erklärung nicht namentlich - die Adresse auf dem Vorfallsbericht stimmt laut den Medien aber mit dem Ort überein, an dem sie am Samstag auftrat. Dabei war die Rapperin mit einem Getränk bespritzt worden - als Reaktion darauf hatte die Sängerin das Mikrofon ins Publikum geworden.

Wie US-Medien berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Outdoor-Club in Las Vegas. Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf Twitter eines der Videos, kommentierte es aber nicht.