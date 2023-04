Madrid/Palma - König Felipe flog am Wochenende nach Palma und aß am Sonntagabend in der Inselhauptstadt im „Sandro Restaurante“, wie Medien am Montag berichteten. Betreiber Sandro Putignano postete am Montag auf Instagram und Facebook Bilder mit ihm, dem 55 Jahren alten Monarchen in legerer Freizeitkleidung und Angestellten des Lokals. „Es war ein ganz besonderer Moment für unser gesamtes Team und wir sind sehr dankbar für seinen Besuch.“

Die Veröffentlichung von Freizeit-Bildern von Felipe ist in Spanien sehr selten. Königin Letizia (50) blieb derweil offenbar in Madrid. Der König habe nämlich in Palma nur mit Freunden zu Abend gegessen, schrieb unter anderem die Regionalzeitung „Diario de Mallorca“. Felipe habe auf Mallorca auch seine Mutter Sofía getroffen, hieß es.

Die 84 Jahre alte Altkönigin hält sich bereits seit einigen Tagen anlässlich der Karwoche auf der Insel auf, wo sie auch „dienstlich“ unterwegs ist. Am Montagabend sollte sie in der Kathedrale von Palma einem Benefizkonzert zu Gunsten eines Projektes für Drogenabhängige als Schirmfrau beiwohnen, wie das Königshaus in Madrid mitteilte.

Auf Mallorca verbringt die Königsfamilie im Marivent-Palast vor den Toren von Palma stets ihren Sommerurlaub. Seit drei Jahren allerdings ohne Altkönig Juan Carlos. Wegen verschiedener Skandale lebt der 85 Jahre alte Vater von Felipe und Gatte von Sofía seit Anfang August 2020 im Exil in Abu Dhabi.