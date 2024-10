Großbritanniens Monarch will bald in die Pazifikregion reisen. Vorab bekommt Charles III. bei einem Empfang eine kleine Lektion.

London - Großbritanniens König Charles III. (75) hat eine kleine Tanzlektion bekommen. Der Monarch will Mitte Oktober zur ersten großen Reise seit seiner Krebsdiagnose aufbrechen und sowohl Australien als auch Samoa besuchen. Bei einem Empfang in London bekam er vorab samoanische Tanzbewegungen gezeigt.

Ein Gast des Empfangs zu Ehren des Staatenbunds Commonwealth habe ihn zum Tanzen aufgefordert, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Der ehemalige Rugbyspieler und Honorarkonsul Freddie Tuilagi habe die Bewegungen vorgemacht. Charles gab daraufhin das Glas ab, das er in der Hand hielt, und stieg in die Bewegungen ein.

Wie sich Charles schlägt

Der Monarch bewegte seine Hände wellenförmig und lachte, während seine Frau Königin Camilla (77) neben ihm stand und zuschaute. Auf die Frage, wie sich Charles geschlagen habe, sagte Tuilagi nach Angaben von PA: „Gut - er hat's drauf.“

An dem Empfang nahm nach Angaben von PA auch „Let's Dance“-Star Motsi Mabuse (43) teil. Mabuse ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien bekannt, weil sie bei der britischen Version der Tanzshow, „Strictly Come Dancing“, ebenfalls als Jurorin auftritt. Auch Sängerin Grace Jones kam am Mittwochabend zum Empfang in London.