Los Angeles - Zahlreiche Roben von Prinzessin Diana (1961-1997) und andere Erinnerungsstücke sind in Los Angeles für 5,5 Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Julien's trafen Gebote von tausenden Bietern weltweit ein.

Es sei die größte Sammlung von Andenken an Diana gewesen seit einer historischen Wohltätigkeitsauktion im Jahr 1997 mit Dutzenden Kleidern der Prinzessin, kurz vor ihrem Tod. Die Mutter der britischen Prinzen William und Harry war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Im Angebot der Auktion in Kalifornien waren unter anderem Kleider, Schuhe, Handtaschen, Hüte, Handschuhe, Fotos und Briefe aus ihrem Besitz. Das teuerste Stück war ein bodenlanges Abendkleid aus Seide und Spitze, das Diana 1987 bei Veranstaltungen in London und Hamburg getragen habe, teilte Julien's mit. Die Kreation von Modeschöpfer Victor Edelstein brachte über 900.000 Dollar ein. Sie war zuvor auf 200.000 Dollar geschätzt worden.

Stücke erzielten ein Vielfaches ihrer Schätzpreise

Ein schulterfreies, dunkelblaues und mit Sternen verziertes Kleid von Designer Murray Arbeid erzielte 780.000 Dollar, fast das Vierfache seines Schätzpreises. Ein schwarzes Samtkleid, von Catherine Walker entworfen, wurde für über 570.000 Dollar versteigert.

Mit Juwelen besetzte grüne Pumps, die Diana 1993 bei einem Empfang in London trug, kamen für sensationelle 390.000 Dollar unter den Hammer. Die eleganten Schuhe waren vorab auf 2000 Dollar geschätzt worden.

Julien's zufolge wurde 15 Gegenstände von Renae Plant erworben, die in Los Angeles das Princess Diana Museum betreibt und zu den größten Sammlerinnen von Diana-Andenken zählt. Ein Teil des Auktionserlöses soll wohltätigen Zwecken zufließen.