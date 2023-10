Bracknell - Bei einem Besuch in einem ukrainischen Gemeindezentrum hat Prinzessin Kate (41) den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine ihre Unterstützung versichert. „Wir alle denken an Euch“, schrieb die Ehefrau von Thronfolger Prinz William in der Stadt Bracknell beim Packen auf ein Paket mit Kleidung, Lebensmittel und Drogerieartikeln, das an ukrainische Flüchtlinge in der Gegend geschickt wird.

Zudem fertigte sie eine Schleife in den ukrainischen Nationalfarben, die sie dann am Oberteil trug, half einem kleinen Mädchen mit einem Bild und sprach mit einem ukrainischen Psychologen, der Landsleute betreut.

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer würden als Freiwillige in dem Zentrum helfen, erfuhr die Schwiegertochter von König Charles III. „Es muss sich gut für sie anfühlen, etwas für die Menschen in der Heimat tun zu können“, sagte die künftige Königin. Kate setzte zudem mithilfe eines Handschuhs ihren Handabdruck auf ein Gemälde. „Ich habe noch nie mit einem Handschuh einen Handabdruck gemacht. Es wird etwas sauberer sein, normalerweise verteilen die Kinder überall Farbe“, sagte sie der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Kate hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 bereits mehrmals an Veranstaltungen zur Unterstützung der Ukraine teilgenommen.