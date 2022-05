Auftritt bei TV-Talentshow geht schief: Entfesselungskünstler Jonathan Goodwin querschnittsgelähmt

Bei der TV-Show „America‘s Got Talent“ wollte Jonathan Goodwin einen waghalsigen Entfesselungstrick zeigen, der schwere Folgen für den Magier hatte. Nun meldet sich seine Verlobte zu seinem Gesundheitszustand.

Wales/DUR/it - Der walisische Entfesselungskünstler Jonathan Goodwin (42) war bereits im Jahr 2019 bei "Britain's Got Talent" und verblüffte die Zuschauer mit seinen Tricks. Im vergangenen Herbst wollte er auch in der amerikanischen Version der Talentshow auftreten. Doch dieser Auftritt sollte vorerst sein letzter sein.

Während Jonathan Goodwin in mehreren Metern Höhe in einer Zwangsjacke eingesperrt war, quetschten ihn zwei Autos, die an Seilen befestigt waren, ein. Eine feurige Explosion sollte den Auftritt noch dramatischer gestalten. Doch bevor die Autos zusammenprallen, sollte er sich bereits auf dem Boden befinden. Aber der Künstler konnte sich nicht rechzeitig befreien.

Jonathan Goodwins Rückenmark wurde durch den Unfall bei "America's Got Talent" durchtrennt

In einem Podcast des britischen Journalisten Jay Rayner berichtet Goodwins Verlobte nun, welche Folgen dieser Unfall hatte und dass er fast gestorben wäre. Demnach soll der Entfesselungskünstler seither auf einen Rollstuhl angewiesen sein, da er seit dem Vorfall querschnittsgelähmt sei.

"Er hat eine Niere verloren, sich beide Schulterblätter gebrochen, die Beine waren zertrümmert", sagte seine Verlobte und "Sherlock"-Schauspielerin Amanda Abbington im Podcast. Durch den Unfall soll auch seine Wirbelsäule gebrochen und sein Rückenmark durchtrennt worden sein.

Vier Monate hatte Goodwin im Krankenhaus verbracht. Erst vor rund zehn Wochen, kurz vor seinem Geburtstag, wurde er entlassen. Auf Instagram postete Goodwin selbst ab und an ein Foto von sich. Sogar eins aus dem Krankenhaus mit seinen Verletzungen.

Nun zeigte er sich erstmals im Rollstuhl mit seinem Hund auf dem Schoß und schreibt: "Vor sechs Monaten ging ich, um etwas zu proben, und ließ diesen kleinen haarigen Affen geduldig auf mich warten. Er sah seinen Vater erst vor ein paar Wochen wieder und als er es endlich tat, hatte Vater neue, coole Räder.“