London - Die englische Sängerin Jessie J ist an Brustkrebs erkrankt. Das berichtete die 37-Jährige in einem Post auf Instagram. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagt sie in einer kurzen Videobotschaft an ihre Fans und erzählte dann von ihrer Diagnose einer Brustkrebserkrankung im frühen Stadium. „Ich betone das Wort früh. Krebs ist immer doof, aber ich klammere mich an das Wort früh“, so die Engländerin.

Wie Jessie J erzählte, will sie sich noch in diesem Monat nach einem Auftritt im Londoner Wembley-Stadion einer Operation unterziehen lassen. „Ich werde meine Nippel behalten.“ Sie werde dann mit „riesigen Titten und mehr Musik“ zurückkehren, so die Sängerin. Erst im April hatte sie die Lead-Single mit dem Titel „No Secrets“ für ein neues Album veröffentlicht.

Zahlreiche Promis kommentierten die Botschaft auf Instagram mit Genesungswünschen und aufmunternden Nachrichten. Sängerin Rita Ora beispielsweise schrieb: „Du bist buchstäblich mein Lieblingsmensch, und ich bete für dich – du schaffst das. Meine Mutter hatte das auch, und ich weiß, dass die Operation und jede weitere Behandlung in dieser Sache mental sehr belastend sein können. Ich bin für dich da.“