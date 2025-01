Los Angeles - Popstar Jennifer Lopez möchte auch ohne die Gesellschaft anderer glücklich sein können. „Ich musste lernen, auf eine gesunde Weise allein zu sein – meine eigene beste Freundin zu sein, meine eigene Gesellschaft zu genießen“, erklärte die 55-Jährige dem Magazin „Bunte“ (Donnerstag). Es bedeute immer viel Arbeit, etwas an sich selbst und den eigenen Mustern zu verändern, sagte sie.

Die Sängerin und Schauspielerin hatte im Sommer nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Schauspieler Ben Affleck eingereicht. Davor hatte sie schon drei weitere Ehen gehabt. Ihre 16 Jahre alten Zwillinge aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony habe sie „größtenteils allein großgezogen“, erklärte Lopez nun. „Ich war in Beziehungen, aber die Verantwortung lag immer bei mir.“ Über die beiden Teenager sagte sie: „Meine Kinder sind emotional so viel weiter, offener und intelligenter in ihrer Denkweise als ich in ihrem Alter.“