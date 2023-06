Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey, posiert in ihrer Wohnung in New York, um ihren Podcast „The Anna Delvey Show“ zu bewerben.

New York/Eschweiler - Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin (32) will aus ihrem Hausarrest heraus einen Podcast starten. Einen ersten Trailer für „The Anna Delvey Show“ veröffentlichte Sorokin gemeinsam mit zwei Produktionsfirmen auf Youtube. In der wöchentlichen Show solle es um „traditionelle Konzepte von richtig und falsch“ gehen und darum, was es bedeute, „2023 jemand zu sein, der Regeln bricht“. Als Gäste kündigte sie unter anderem Julia Fox und Emily Ratajkowski an. Ein Start-Datum wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Sorokin war im Oktober in den USA aus der Abschiebehaft entlassen worden. Sie hinterlegte eine Kaution und wurde in ihrer Wohnung in New York mit Fußfessel unter Hausarrest gestellt. Die amerikanischen Behörden wollen Sorokin nach wie vor abschieben, die 32-Jährige geht weiter dagegen vor.

Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte dann in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und - so urteilte ein Gericht 2019 - Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (etwa 175.000 Euro) erschlich.

Sorokin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Kurz darauf wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen.