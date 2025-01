Nach Jahren der Social-Media-Abstinenz ist Meghan wieder zurück. Die Frau von Prinz Harry will dort ihren positiven Einfluss geltend machen.

Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Montecito/London - Herzogin Meghan ist zurück auf Instagram. Die Frau von Prinz Harry (40) hatte sich in den vergangenen Jahren von den sozialen Medien zurückgezogen. Nun gibt sie ein fulminantes Comeback: Der Account @meghan hatte nach kurzer Zeit bereits mehrere Hunderttausend Follower.

Der erste Post zeigt die 43-Jährige am Strand in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kamera folgt ihr einige Meter, bevor sie mit der Hand die Jahreszahl 2025 in den nassen Sand zeichnet. Aufgenommen wurde der Clip nach dpa-Informationen von Prinz Harry.

Engagement gegen Cybermobbing

Aus dem Umfeld des Paares hieß es, Meghan freue sich, in die sozialen Medien zurückzukehren. Sie wolle dort Neuigkeiten über Projekte posten, an denen sie gearbeitet habe. Gleichzeitig wolle sie damit einen freudevollen und nachdenklichen Umgang im Netz fördern.

Harry und Meghan setzen sich schon seit einiger Zeit dafür ein, die negativen Auswirkungen, die soziale Medien auf die psychische Gesundheit und ganze Gesellschaften haben können, zu bekämpfen. Im vergangenen Jahr nahmen sie während eines Besuchs in Kolumbien an einer Konferenz mit Veranstaltungen zum Thema Cybermobbing teil.

Vor fünf Jahren sagte sich das Paar von den Royals los

Harry und Meghan haben sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Sie leben inzwischen mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), im US-Bundesstaat Kalifornien.

Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als zerrüttet. Besonders mit seinem Bruder William (42) liegt Harry im Clinch. Doch auch das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. (76) gilt als angespannt. Beigetragen hatten dazu vor allem die Veröffentlichung von Harrys Autobiografie „Spare“ („Reserve“) und einer Netflix-Dokuserie, in der das Paar seine Entfremdung von der Königsfamilie festgehalten hatte.

Meghan, die auf eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin („Suits“) und Aktivistin für Frauenrechte zurückblickt, hatte ihre Social-Media-Kanäle nach ihrer Hochzeit mit Harry 2018 stillgelegt.