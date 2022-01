Helene Fischer singt ARD-Song zu Olympischen Winterspielen 2022

Helene Fischer eroberte die deutschen Charts bereits mit vielen Hits. Der Einstieg in die Hitparade dürfte für den Schlagerstar nun wieder gewiss sein. Denn Fischers Song "Jetzt oder Nie" ist der ARD-Song für die Olympischen Winterspiele 2022.

Berlin/München/DUR/dpa - "Die Zeit ist jetzt, wir woll'n auf's Ganze gehen", heißt es in Helene Fischers Song "Jetzt oder nie". Eine passendere Textzeile kann es für einen Olympia-Hit wohl kaum geben. Die Rundfunkanstalt ARD hat die Single-Auskopplung vom Album "Rausch" deshalb zu ihrem offiziellen Olympia-Song gemacht.

Helene Fischer wünscht Olympioniken viel Glück

"Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich 'jetzt oder nie' geheißen hat. Meist habe ich mich für 'jetzt' entschieden und bin damit gut gefahren", sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde."

Olympische Winterspiele 2022 beginnen am 4. Februar

"Jetzt oder nie" ist auf Fischers Album "Rausch", das im Oktober veröffentlich wurde, zu hören. Das Lied werde nun die Zuschauer durch die Olympischen Winterspiele in der ARD begleiten, teilte der Sender mit. Besonders die Zeile "Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein" beschreibe den olympischen Geist perfekt. Die Winterspiele werden am 4. Februar in Peking eröffnet.

Helene Fischer hatte in der Vergangenheit schon öfters eine Verbindung zu sportlichen Großevents. Der Schlagerstar sang bereits in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales 2017 und sorgte ebenfalls für die musikalische Untermalung zu den Feierlichkeiten der Fußballweltmeister von 2014 in Berlin.