Große Sorge um Heinz Hoenig: Der Schauspieler liegt im Koma. Nach einer Notoperation am Herzen ist sein Zustand wohl kritisch. Was bisher bekannt ist.

Berlin/DUR. Wie RTL berichtet, liegt Heinz Hoenig aktuell im Koma. Das will der Sender aus dem engen Umfeld des Schauspielers erfahren haben. Der 72-Jährige, der in Blankenburg im Harz lebt, soll am Dienstagabend per Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden sein. Laut RTL befindet sich Hoenig in einem kritischen Zustand.

Lesen Sie auch: Heinz Hoenig mit 71 nochmal Vater: Schauspieler spricht über Anfeindungen - Spannendes über Wohnort, Beruf, Kinder

Wie das Management von Hoenig gegenüber RTL bestätigte, sei sogar eine Notoperation am Herzen notwendig gewesen: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical 'Ein bisschen Frieden' aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich morgen (3. Mai) stattfinden soll."

Lesen Sie auch: Heinz Hoenig spricht in Magdeburg über Liebesgeschichten und Dschungelcamp-Anekdoten

Heinz Hoenig bekam erst am Dienstag Stent am Herzen

Wie RTL weiter berichtet, wurde dem Schauspieler am Dienstag ein Stent am Herzen gesetzt. Informationen darüber, welche Operation am Freitag durchgeführt werden soll, gibt es bisher nicht. Die Formulierung, es handle sich um eine "dringende, lebensrettende Herz-OP" lässt aber auf einen größeren Eingriff schließen.

Auch interessant: Schauspieler Heinz Hoenig dreht im Dschungelcamp auf

Bereits seine Teilnahme am Dschungelcamp im Januar musste Hoenig aus "gesundheitlichen Gründen" abbrechen. Der Sender RTL nahm den Schauspieler damals nach fast zwei Wochen aus der Show. Damals teilte der Sender mit: "Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz Hoenig geht es gut, er ist bei seiner Familie." Dies ist inzwischen rund drei Monate her.

Lesen Sie auch: Dschungelcamp: Tränenreicher Abschied von Heinz Hoenig

Hoenigs Teilnahme am Dschungelcamp Anfang 2024 wurde von Berichten um finanzielle Probleme begleitet. Damals wurde bekannt, dass der ehemalige "Das Boot"-Star Schulden hat.

Deswegen spekuliert RTL darüber, dass Hoenig nicht krankenversichert ist. Weil die Operation angeblich circa 90.000 Euro kosten soll, sei bisher nicht bekannt, wie der große Eingriff bezahlt werden solle.

Größte Stütze für den Schauspieler: seine Familie. Hoenig besitzt mit seiner 33 Jahre jüngeren Frau Annika zwei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Ehe hat Hoenig noch zwei weitere Kinder.