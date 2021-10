Heidi Klum mit Vorfreude auf Halloween: Instagram-Posts zeigen bizarre Videos

Los Angeles/DUR/awe - Heidi Klum prästentierte sich schon als vergreiste Frau, gruseliges Alien und Fiona aus dem Dreamworks-Film "Shrek": Der Ideenreichtum des Models, anlässlich des Halloween-Fests, ist immer für Überraschungen gut. Seit vielen Jahren richtet das Model selbst Halloween-Parties aus - und das mit zum Teil sehr verrückten Kostümen.

Im vergangenen Jahr konnte Klum wegen der Corona-Pandemie kein Grusel-Event veranstalten, doch dieses Jahr will das Model dies vollumfänglich nachholen - was auf ihrem Instagram-Profil besonders deutlich wird.

Heidi Klum in einem Halloween-Kostüm als Alien. Foto: dpa/Charles Sykes/Invision/AP

Heidi Klum posiert als Zombie

Die 48-Jährige postetet in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge, die als Teaser für das kommende Halloween zu verstehen sind. So beinhalten die Videos eine verkleidete Heidi Klum, die szenisch einen Horrorfilm nachspielt. Dabei kriecht die Ehefrau von Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (32) in einem Clip als Zombie verkleidet aus einem Grab und flüstert in die Kamera: "Here is Mami" ("Mami ist da").

Weiter ist in dem Video zu sehen, wie Klum in einer alten Villa drei Kindern ein bizarres Horrormenü auftischt. Als Hauptgang gibt es einen blutigen abgerissenen Arm, in den das als lebende Untote verkleidete Model reinbeißt. Mit blutüberströmten Gesicht ruft sie kauend: "Happy Halloween everyone!" (Fröhliches Halloween).

Die Clips, die Klum für das bevorstehende Halloween postet, sind allesamt mit dem Hashtag #HeidiHalloween2021 gekennzeichnet. Die Vorfreude auf das diesjährige Gruselspektakel samt Party scheint bei der 48-Jährigen also groß zu sein.