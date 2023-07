Magdeburg/DUR - Bill und Tom Kaulitz sollen bald wegen einer mutmaßlich falschen Behauptung über Günther Jauch vor Gericht erscheinen. Das gibt der Moderator in Kurt Krömers Podcast "Feelings" preis, bei dem er in der aktuellen Folge zu Gast war.

Komiker Kurt Krömer spricht mit Günther Jauch über viele Themen, unter anderem über die Anfänge und Höhepunkte seiner Karriere. Gegen Ende des Podcast wendet sich das Gespräch dem Thema Falschbehauptungen in den Medien zu.

Kurt Krömer erzählt: "Was ich sehr sympathisch bei Ihnen finde, ist auch, dass Sie immer wieder die 'Yellow Press' verklagen, wenn irgendein Blödsinn geschrieben wird. Und das ziehen Sie auch konsequent durch, oder?"

Günther Jauch: 20 Minuten am Tag für Ärger mit der Presse

"Im Schnitt zweimal die Woche", bestätigt Günther Jauch. Bis es letztlich ein Urteil gibt, dauere es meist etwa drei Jahre, erzählt der Moderator. "Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich so mit dem ganzen Kommunizieren mit Anwälten und so ungefähr 20 Minuten. Das ist das, was mir am meisten leid tut. 20 Minuten am Tag - da sollte man Yoga machen oder Kopfstand, das wäre schlauer“, sagt er.

Behauptungen über ihn in der Presse würden professionell geprüft, erklärt Jauch in Krömers Podcast. Falls es nötig ist, werden sie dem Moderator anschließend zugeschickt, um zu klären, ob er die Aussage tatsächlich so getroffen hat, und in welchem Zusammenhang das geschehen ist.

Jauch berichtet von einem jüngsten Beispiel: Nach einem Podcast der Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz seien Berichte in der Presse aufgetaucht, die so nicht stimmen würden.

Bill und Tom Kaulitz vor Gericht geladen: Mutmaßlich falsche Behauptung über Günther Jauch in Podcast gemacht

Die Kaulitz-Brüder hatten in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ behauptet, dass sie mit Jauch mal eine Nacht durch die Berliner Clubs gezogen seien, erzählt Jauch. "Das nehme ich den persönlich auch gar nicht übel", sagt er. Dennoch: Bei Behauptungen wie "Frauen um ihn herum ohne Ende", ist für den Moderator Schluss.

"Wenn ich mich an irgendetwas erinnern kann, dann daran, dass ich noch nie in Technoclubs gewesen bin", erklärt der 66-Jährige. Nachdem aus der Behauptung der Kaulitz-Brüder Geschichten á la "Wer hätte das gedacht, unser netter Herr Jauch" im Netz kursierten, fordert der Moderator nun eine Gegendarstellung.

"Die Kaulitz-Brüder, die nehmen das glaube ich locker", sagt Günther Jauch. Sie sollen bald als Zeugen vernommen werden. "Die von den Verlagen, die ziehen das dann durch", erklärt Günther Jauch. "Andere Menschen geben dann irgendwann auf, weil sie einfach diese ganzen Kosten dann nicht mehr zahlen können. Und bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich nicht aufgebe."