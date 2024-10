Seit mehr als 30 Jahren vergeben die Grammy-Veranstalter auch einen Preis für humanitäres Engagement. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an eine frühere Rockband.

Los Angeles - Die Rockband Grateful Dead bekommt von den Veranstaltern der Grammy-Musikpreise eine Sonderauszeichnung. Die Mitglieder würden für ihre musikalischen Beiträge und für ihre humanitäre Arbeit geehrt, teilte die Recording Academy mit. Verliehen werden soll die Auszeichnung am 31. Januar, zwei Tage vor der für den 2. Februar geplanten Grammy-Gala. Die Grammys zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt.

Die in den 1960er Jahren gegründete Rockband Grateful Dead hatte jahrzehntelang in teils wechselnder Besetzung große Erfolge gefeiert. In den 90er Jahren löste sich die Band offiziell auf, einige Mitglieder machten aber mit anderen Projekten weiter. Geehrt werden sollen vor allem die Gründungsmitglieder Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh und Bobby Weir, hieß es von der Recording Academy.