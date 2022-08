Lieselotte Reznicek sorgte in der vergangenen Staffel von "Germany’s Next Topmodel" für Furrore und erfreute sich bei Publikum und Heidi Klum großer Beliebtheit.

Salzwedel/DUR/awe - Die vergangene Staffel der Prosieben-Sendung "Germany’s Next Topmodel" stand und dem Motto "Diversity". Dabei gab es auch keine Alterbeschränkung, weswegen eine Kandidatin mit ihrer Lebenserfahrung und jenseits des gängigen Modelalters besonders herausstach: Lieselotte Reznicek aus Salzwedel.

GNTM-Lieselotte spielt Klavier und redet über Dating-Show auf Sat1

Die 66-Jährige erfreute sich beim TV-Publikum großer Beliebtheit und schaffte es bis ins Halbfinale der Model-Show. Auch Chef-Jurorin Heidi Klum war ein großer Fan von Lieselotte und ihren Auftritten. Diese Beliebtheit, verbunden mit der damit einhergehenden medialen Aufmerksamkeit, haben der Salzwedlerin nun einen weiteren Karriere-Schub im Fernsehen ermöglicht. Wie sie auf ihrem Instagram-Profil bekannt gab, bekommt die 66-Jährige eine eigene Sendung auf Sat1 - genauer gesagt eine Dating-Show.

"Seitdem ich bei GNTM war, ist es vorbei mit meiner Ruhe, und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir jetzt einen Mann besorgen", heißt es in dem Post von Lieselotte. Weiter heißt es von ihr, dass ihr Herz "ihrem Sohn und ihrem Vati gehört". Mit einem verschmitzten Grinsen erzählt sie, dass sie seit 35 Jahren Single ist und die Männer eh nicht mehr versteht. Doch eine gewisse Spannung und Vorfreude auf ein baldiges Kennenlernen, kann Lieselotte angemerkt werden. So gibt die studierte Pianistin der Instagram-Community einige Kostprobe ihrer musikalischen Fertigkeiten am Klavier inklusive selbstgeschriebenen Songs.

Lieselotte Reznicek sucht Partner - hier kann man sich bewerben

Diese kommt auch nicht von Ungefähr, denn Lieselotte war zu DDR-Zeiten Sängerin einer Band, die sogar Charterfolge feiern konnte. Zudem war sie einst mit dem Bassisten der Rock-Gruppe Silly, Hans-Jürgen Reznicek, verheiratet. Die Bewerber für ihre Dating-Show sollten laut der 66-Jährigen "gutaussehend, sportlich und humorvoll sein". Bewerbungen können im Internet unter redseven.de/lieselotte eingereicht werden.

Doch neben den geforderten Tributen von Lieselotte schadet eine weitere Eigenschaft der potentiellen Bewerber wohl auch nicht: Musikalische Männer dürften Pluspunkte sammeln, denn die gebürtige Salzwedlerin möchte ihr Klavier zu den Dates mitnehmen.