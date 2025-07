London - Lässig an einen Holzzaun gelehnt lächelt Prinz George in die Kamera wie Tausende andere Jungs an ihrem 12. Geburtstag. Auf einem neuen, zum feierlichen Anlass veröffentlichten Foto fällt aber insbesondere eine Sache auf: George ist Papa William (43), dem Thronfolger der britischen Monarchie, wie aus dem Gesicht geschnitten. „Alles Gute zum Geburtstag“, steht auf der Plattform X über dem Post.

George ist das älteste Kind von William und dessen Frau Kate (43) und damit Nummer zwei der Thronfolge. Seine Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, sind 10 und 7 Jahre alt. Das Foto von George wurde der Nachrichtenagentur PA zufolge früher in diesem Jahr in Norfolk aufgenommen. „The future king“, schrieb die Agentur, der zukünftige König.

Neue Regelungen ab 12

Im letzten Jahr vor der Teenager-Zeit muss sich George auf die ein oder andere neue Vorschrift einstellen. Denn von diesem Alter an, so besagt es die royale Etikette, sollte George nicht mehr mit seinem Vater im gleichen Flugzeug reisen. Zu groß wäre die Gefahr, dass im Falle eines Absturzes gleich zwei Thronfolger ums Leben kommen. Prinz George steht nach seinem Vater an zweiter Stelle der britischen Thronfolge.

Allerdings ist diese Regelung nicht in Stein gemeißelt, wie der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt. „Soweit ich weiß, ist es üblich, dass der Monarch diese Regel für einen bestimmten Flug aussetzen kann, das war auch in der Vergangenheit so“, sagt der Experte.

Die Frage sei zudem, in welcher Form das Königshaus die Praxis überhaupt beibehalten werde. Laut Prescott könnte es etwa sein, dass Vater und Sohn gerade bei kurzen Flügen weiter gemeinsam an Bord sind - aus Umweltgründen und um zu sparen. Denn ursprünglich sei die Regel zu einer Zeit eingeführt worden, als Flugreisen noch deutlich unsicherer waren, erklärt der Experte.

Spekulationen um Schulwechsel

Im neuen Lebensjahr des Prinzen dürfte es jedoch nicht nur ums Reisen, sondern vor allem um seine schulische Laufbahn gehen. Immer wieder wird heftig spekuliert, welche weiterführende Schule George bald besuchen wird. Wird es das berühmte Elite-Internat Eton, auf dem schon sein Vater war? Davon dürfte zumindest Kate wenig angetan sein. Sie legt Berichten zufolge - wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana - Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Aktuell besucht George wie seine beiden Geschwister die Lambrook School nahe Windsor, westlich von London. Dort kann er noch etwa ein Jahr bis zu seinem 13. Geburtstag bleiben.