Die Schauspieler Josh Andres Rivera (l-r), Tom Blyth, Rachel Zegler und Hunter Schafer sowie Regisseur Francis Lawrence kommen zur Europapremiere von „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“ in den Zoo-Palast.

Berlin - „Tribute von Panem“-Regisseur Francis Lawrence liebt es, in Berlin zu drehen. „Berlin ist eine fantastische Stadt“, sagte der 52-Jährige auf einer Pressekonferenz vor der Europapremiere des Films „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“. „Wir haben hier die Locations bekommen, die wir brauchten.“ Ein großer Teil des Films wurde in Deutschland gedreht. Neben Berlin wurden unter anderem auch Köln und Duisburg zum Drehort.

Der Film aus der bekannten Science-Fiction-Reihe „Die Tribute von Panem“ spielt 64 Jahre vor den Ereignissen der vorherigen vier Filme. Lawrence führte bereits in drei Filmen der ursprünglichen Panem-Reihe Regie. Der letzte Teil „Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2“ lief vor acht Jahren über die Kinoleinwände.

Das neue Prequel basiert auf dem Roman „Die Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange“ von der Autorin der Panem-Buchreihe, Suzanne Collins. Der Film kommt am 16. November in die deutschen Kinos.