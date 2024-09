Eine junge Frau joggt einen Kanal in London entlang, als sie plötzlich den Weltstar Ed Sheeran auf einem Boot entdeckt. Der ist gut gelaunt und hat seine Gitarre zur Hand.

London - Der britische Popstar Ed Sheeran hat eine junge Frau in London mit einem Ständchen von einem Boot aus überrascht. In einem Video des BBC-Frühstücksfernsehens auf X ist zu sehen, wie der 33-Jährige mit seiner Gitarre in einem Boot sitzt und einen Kanal entlangfährt. Als er eine Joggerin entdeckt, ruft er: „Hallo, irgendwelche Wünsche?“ Die junge Frau ruft zurück: „Könntest du, hmmm, "Tenerife Sea"?“ Sheeran antwortet nur: „Yeah“ und legt los. Die Frau zückt ihr Handy und filmt mit. Nach einer Weile beendet der Superstar das Ständchen, reckt den Daumen und ruft: „Genieß den Rest deines Laufs!“

Der BBC sagte die Joggerin später, es sei „so abgedreht“ gewesen. „Ich lief gerade runter zum Kanal, als ich Musik hörte und jemanden im Bug eines Boots sitzen sah: einen Mann mit roten Haaren. Ich sagte zu mir: "Der sieht ein bisschen aus wie Ed Sheeran."“ Als sie näher kam, sei ihr klar geworden: „Das ist Ed Sheeran!“ Als er sie nach dem Musikwunsch fragte, sei ihr ein wenig schwummrig geworden, berichtete Nikki. Das Ganze habe sich surreal angefühlt.