Konzert Wucherpreise für Ed Sheeran in Berlin – doch Käufern droht Mega-Enttäuschung

Am 17. April spielt Mega-Star Ed Sheeran ein Konzert in Berlin. In den Admiralspalast passen aber nicht einmal 2000 Zuschauer – entsprechend schnell waren die Tickets ausverkauft. Wer unbedingt noch dabei sein will, muss im Internet Wucherpreise bezahlen – und könnte dann trotzdem enttäuscht werden.