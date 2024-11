Schweren Herzens sagt die 29-Jährige einen Auftritt in Indonesiens Hauptstadt ab. Mängel an der Bühnenstruktur lassen ihr keine Wahl.

Jakarta/London - Die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa (29) hat ein Konzert in der indonesischen Hauptstadt Jakarta wegen Sicherheitsmängeln an der Bühne abgesagt.

Es breche ihr das Herz, schrieb die 29-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie sei bereits in Indonesien für den am Samstag geplanten Auftritt, aber die Bühne sei als nicht sicher bewertet worden.

„Ich hatte mich so sehr auf diesen Abend gefreut, und es schmerzt mich, dass wir nicht für euch alle auftreten können, vor allem nach so langer Zeit seit meinem letzten Auftritt in Jakarta“, schrieb die Sängerin.

In einer Mitteilung der Veranstalter auf Instagram hieß es, trotz Dua Lipas Bereitschaft, aufzutreten sowie Bemühungen, Sicherheitsmängel an der Bühnenstruktur in der Indonesia Arena zu beheben, könne das Konzert nicht stattfinden. „Es ist nicht sicher, den Auftritt durchzuführen“, so die Mitteilung. Enttäuschte Fans können sich demnach den Ticketpreis erstatten lassen.

Dua Lipa ist zurzeit mit ihrer Radical-Optimism-Tour in Asien unterwegs. Im Mai und Juni sind auch mehrere Auftritte in Deutschland geplant.