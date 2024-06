Palma - Dieter Bohlen liebt Mallorca, ist aber kein Freund des Ballermanns. „Ich persönlich meide den Ballermann und war noch niemals dort. Ohnehin finde ich auch das Party- und Nachtleben im Inselosten viel besser“, sagte der Musiker, Produzent und „Deutschland sucht den Superstar“-Juror im Interview des „Mallorca Magazin“.

Den derzeit rapide zunehmenden Verdruss der Bewohner der spanischen Urlaubsinsel gegenüber Massentourismus könne Bohlen gut verstehen. „Es stimmt, dass sich sehr viele deutsche Sauftouristen extrem daneben benehmen.“ Die Wohnungsnot auf Mallorca verglich er mit der Situation auf Sylt, wo die Menschen ebenfalls „kaum noch das Geld haben, um die steigenden Mietpreise zu zahlen“.

Die Insel, die er mit 18 erstmals besucht habe, sei früher zwar „viel naturbelassener und natürlicher“ gewesen. Der 70-Jährige betont aber: „Ich habe viel von der Welt gesehen, letztens war ich auf Kreta, was auch klasse ist. Doch Mallorca ist für mich unschlagbar.“ Sein Lieblingsspot sei Valldemossa, aber zum Leben sei es ihm dort viel zu einsam. „Nun haben wir eine 90-Quadratmeter-Wohnung im Südwesten der Insel.“

Bohlen verrät sein Erfolgsgeheimnis

Mit seiner Freundin Carina, die er vor 18 Jahren in einer Diskothek in Cala Rajada im Nordosten der Insel kennenlernte, fährt Bohlen auf Mallorca „bei Sonnenschein und den passenden Windverhältnissen (..) mit dem Boot aufs Meer“. Es handle sich nicht um eine „Mega-Jacht, sondern um ein kleines Zehn-Meter-Boot, die „Braveheart““. Überhaupt gebe er sich auf Mallorca „komplett normal“ und fahre auch nicht „im Ferrari rum“.

Natürlich kommt im Sommer bei Dieter Bohlen auch die Arbeit nicht zu kurz: Er habe gerade eine DSDS-Staffel „abgedreht, die im September und Oktober ausgestrahlt wird“. „Das Geheimnis meines Erfolgs ist einfach: Fleißiger zu sein als alle anderen“, sagte er dem „Mallorca Magazin“. „Ich laufe die Extra-Meile in meinem Business, arbeite teilweise auch an Wochenenden. In der Anfangszeit saß ich mit meinem Keyboarder an Weihnachten im Studio, und wir beide hatten nicht einmal Geschenke für unsere Liebsten.“