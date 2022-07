DSDS wird abgesetzt: RTL holt Dieter Bohlen für Abschiedsstaffel zurück in die Jury

Paukenschlag bei RTL: Nachdem es bereits am Dienstag Gerüchte gab, wonach Dieter Bohlen zu DSDS zurückkehren soll, schafft der Sender jetzt Klarheit: Der Pop-Titan wird wieder Teil der Jury – es wird jedoch sein letzter Auftritt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Seit 2002 war Dieter Bohlen das Aushängeschild der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Im März 2021 gab der Sender überraschend die Trennung von Bohlen bekannt.

Nun kehrt der Pop-Titan ein letztes Mal zurück in die Show. Nicht die einzige Neuerung, die RTL für die finale Staffel von DSDS geplant hat.

Letzte Staffel von DSDS: Dieter Bohlen zurück in der Jury

Nach 20 Staffeln stellt RTL seine Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ein - und setzt zum Abschied noch einmal Dieter Bohlen in die Jury. Am 11. März 2021 gab der Sender die Trennung von Bohlen bekannt und begründete dies unter anderem mit einem geplanten Image-Wandel.

Der Sender wolle positiver werden und entschied sich daher dazu, Bohlen vor die Tür zu setzen. Inzwischen scheinen sich die Wogen wieder geglättet zu haben.

„Wir haben uns verändert, auch Dieter Bohlen hat sich verändert. Ich denke, die Pause hat beiden Seiten gutgetan“, sagte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Einen zahmen Bohlen werden die Zuschauer aber wohl nicht erleben. „Dieter ist Dieter – und das soll er auch sein. Er redet Tacheles, er eckt auch mal an“, sagte Tewes.

„Gleichzeitig hat auch Dieter sich weiterentwickelt. Jetzt wollen wir das Format gemeinsam ein letztes Mal groß feiern, in guter und ausgelassener Stimmung.“

Dieter Bohlen zurück bei DSDS: Florian Silbereisen nicht mehr Teil der Jury

Der Abschied von Bohlen bei DSDS kam damals für viele überraschend, RTL wollte die Sendung grundlegend umbauen. In der 19. Staffel saß dann ein anderer auf dem Stuhl des Chef-Jurors: Entertainer Florian Silbereisen. Er ist nun nicht mehr dabei - ebenso nicht mehr in der Jury sind Sängerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad.

Florian Silbereisen muss sich aber vermutlich keine Sorgen um seine Zukunft machen, schließlich moderiert er regelmäßig Schlagershows in der ARD, ist im ZDF als „Traumschiff“-Kapitän zu sehen und hat selbst eigene Musikprojekte. Zudem soll RTL bereits neue Programmformate mit ihm planen.

Das sagt Dieter Bohlen zum DSDS-Comeback 2023

Über die zwischenzeitliche Trennung sagt Bohlen nun: „Wir haben uns ja nie gestritten, das haben immer alle falsch verstanden. Es war eher wie in einer Beziehung, 'ne Menge Missverständnisse.“ Inhaltliche Auseinandersetzungen seien vollkommen normal.

„Jetzt haben wir viel geredet, und ich habe immer gesagt, dass ich gerne DSDS mache und RTL für mich die erste Wahl ist. Daran hat sich nichts geändert.“ „Deutschland sucht den Superstar“ sei für ihn Emotion pur, ein wichtiger Teil seines Lebens. „Bei der letzten Staffel dabei zu sein, das muss einfach so sein.“

Dieter Bohlen: Das waren seine fiesesten Sprüche bei DSDS

Viele Jahre lang prägten Dieter Bohlens Sprüche die Show „Deutschland sucht den Superstar“. Hier eine Auswahl, was er den Kandidaten im Laufe der Zeit so alles an den Kopf warf:

„Ich hab' vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat. Und der Gurkensalat war musikalischer als Du.“

„Normalerweise sagt man zu einem Kandidaten: ‚Komm, gib nicht auf!‘ Aber bei Dir würde ich da echt eine Ausnahme machen. Also ich würde an Deiner Stelle echt aufgeben.“

„Es gibt Stimmen, da kommt was rüber. Und es gibt Stimmen, da kommt nix rüber. Bei Dir kommt noch nich' mal nix rüber.“

„Also bist Du weiter - weiter weg vom Recall als jeder vorher.“

„Du hast keinen Star-Appeal. Du hast nix. Am liebsten würde ich dir 'nen Euro geben. Das ist alles Mitleid.“

„Wie dreieinhalb Promille morgens aus der Disco.“

„Deine Freunde sagen ja, dass sie möchten, dass du das gewinnst. An deiner Stelle würde ich mir deine Freunde noch mal genau angucken.“

„Das wird nie was. Diese Tanzerei war ein nettes Dessert, hat mir gut geschmeckt. Der Gesang war wie so eine Fischvergiftung.“

Finale von „Deutschland sucht den Superstar“: Wann läuft die letzte Staffel mit Dieter Bohlen im TV?

Die Abschiedsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen soll im Frühjahr 2023 auf RTL ausgestrahlt werden. Weitere Details zum Ablauf sowie Sendezeiten und Kandidaten will der Sender rechtzeitig vor dem Sendungsbeginn bekanntgeben.