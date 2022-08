Daniel Aminati trauert um seine Schwester Deborah (†46)

Im Alter von nur 46 Jahren ist die Schwester von Moderator Daniel Aminati gestorben. Aminati macht seine Trauer via Instagram öffentlich.

Magdeburg/DUR - Moderator Daniel Aminati ist in tiefer Trauer. Am Mittwoch, 3. August 2022, ist seine jüngere Schwester Deborah im Alter von nur 46 Jahren verstorben.

Den Tod von Deborah hat Aminati auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Dort teilte er neben zwei Fotos auch emotionale Zeilen mit seiner Community.

Daniel Aminati verkündet den Tod seiner Schwester via Instagram

"Wir sind irgendwo alle Reisende auf der Suche nach Frieden.

Und auf unseren Wegen verirren wir uns immer wieder. Aber die meisten finden im Laufe der Zeit glücklicherweise den Weg aus der Dunkelheit zurück in die Zuversicht, die Klarheit. Sie straucheln , fallen , ja - aber schlagen nicht mehr hart auf , weil der Mut ihnen den Auftrieb gibt, den es braucht um die Flügel kräftig schlagen zu lassen", schreibt Aminati zu den Bildern aus glücklichen Tagen mit seiner Schwester. Und richtet einige Worte direkt an seine Schwester: "Debbie … Dein eigentliches, sonniges Gemüt - Dein helles Licht wird mir bei dem Gedanken an Dich immer scheinen. Ich liebe Dich! Ubuntu!"

Unter dem Beitrag finden sich etliche Beileidsbekundungen seiner Community. Viele Fans wünschen dem Moderator und seiner Familie viel Kraft.