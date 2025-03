Ella Langley ist ein Neuling in der Country-Szene und holt auf Anhieb die meisten Nominierungen für die Academy of Country Music Awards. Die 60. Preisvergabe soll im Mai groß gefeiert werden.

Nashville - Country-Sängerin Ella Langley (25) geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der Academy of Country Music Awards (ACM). Die Newcomerin bei den ACM-Awards wurde auf Anhieb achtmal nominiert, darunter als Künstlerin des Jahres und in mehreren Sparten für „You look like you love me“, ihren gemeinsamen Song mit Country-Sänger Riley Green (36).

Jeweils sieben Preischancen haben Cody Johnson, Morgan Wallen und Lainey Wilson, gefolgt von Chris Stapleton mit sechs Nominierungen und Riley Green und Post Malone mit je fünf Anwartschaften.

Für den Spitzenpreis als „Entertainer des Jahres“ gehen Kelsea Ballerini, Luke Combs, Cody Johnson, Jelly Roll, Chris Stapleton, Morgan Wallen und Lainey Wilson ins Rennen.

Verliehen werden die Auszeichnungen der US-Akademie für Country-Musik bei einer Gala am 8. Mai im texanischen Frisco - in diesem Jahr zum 60. Mal. Im vergangenen Jahr hatte Lainey Wilson den Spitzenpreis als „Entertainer des Jahres“ bekommen. Es war ihr erster Gewinn in dieser Sparte.

Country-Legende Reba McEntire soll als Gastgeberin auf der Bühne stehen. Zahlreiche Stars aus der Country- und Popszene, darunter Lainey Wilson, Blake Shelton und Eric Church, sind als Performer angekündigt.