Comedian Atze Schröder offenbart tragische Familiengeschichte

Essen/DUR/awe - Comedian Atze Schröder ist bekannt für markante und lustige Sprüche sowie dem typischen Ruhrpott-Dialekt. Doch nun kamen Details des Esseners ans Licht, die schockierend und traurig zugleich sind. Wie der Komiker beim "NDR Käpt'ns Dinner" erzählte, gab es in seiner Familie mehrere Fälle von Suizid. So spricht Schröder mit "Käpt'ns Dinner"-Moderator Michel Abdollahi von einer tragischen Familiengeschichte.

Vater Atze Schröders starb in den Armen des Comedians

Laut dem Comedian beging seine Großmutter Suizid. Auch zwei seiner Onkel starben durch Selbstmord, wobei diese die "beiden nettesten Onkels, die ich da aus der Familie hatte" waren, so Schröder in dem Talk weiter. Sein Vater starb zudem in seinen Armen, sagt der Comedian, wobei er mit einem Schmunzeln im Gesicht nicht unerwähnt lässt, dass sein Vater stets gut frisiert und am Tag des Todes noch Fahrrad gefahren war.

Sein Vater war es auch, der Schröder zum Pazifisten erzog. So war es dem Vater des Komikers wichtig, das er den Dienst an der Waffe stets verweigern solle, da Schröders Vater in Kriegsgefangenschaft nach Ende des zweiten Weltkrieges geriet.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.