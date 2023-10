Burt Young ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Berühmt wurde er durch die Rolle des Paulie Pennino im Film "Rocky" an der Seite von Sylvester Stallone.

Magdeburg/DUR. Der Schauspieler Burt Young ist am 8. Oktober im Alter von 83 Jahren in Los Angeles gestorben. Dies bestätige nun seine Tochter Anne Morea Steingieser gegenüber der "New York Times". Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Burt Young ist tot: "Rocky"-Schauspieler mit 83 Jahren gestorben

Bekannt wurde Burt Young durch den Film "Rocky", bei dem er neben Sylvester Stallone dessen Freund und Schwager Paulie Pennino verkörpert. Er war auch in allen weiteren fünf Original-"Rocky"-Fortsetzungen zu sehen, zuletzt im Jahr 2006.

Er war auch in einer Vielzahl anderer Produktionen zu sehen, unter anderem "Die Sopranos" und "Chinatown". Seine Rolle in "Rocky" brachte Burt Young außerdem eine Oscar-Nominierung als bester männlicher Nebendarsteller ein.

Burt Young tot: Sylvester Stallone erinnert sich an seinen Co-Star

Auch "Rocky"-Star Sylvester Stallone trauert um seinen ehemaligen Filmpartner. In einem Instagram-Post erinnert er sich an seinen "lieben Freund".

Unter dem Schwarz-Weiß Foto der beiden schreibt er: „Du warst ein unglaublicher Mann und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen“.

Burt Young: Neben der Schauspielerei auch als Maler erfolgreich

Der aus New York stammende Burt Young machte sich in seinen späteren Jahren neben der Schauspielerei auch als Maler einen Namen. US-Medien zufolge wurden seine Bilder in Galerien auf der ganzen Welt ausgestellt.