Toronto - US-Musiker Bruce Springsteen hat nicht vor, in der nächsten Zeit seine Gitarre an den Nagel zu hängen. „Ich will weiter rocken, bis die Räder abfallen“, sagte der 74-Jährige am späten Sonntagabend (Ortszeit) beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF). Dort hat die Dokumentation „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“ von Regisseur von Thom Zimny vor begeistertem Publikum Weltpremiere gefeiert.

„Road Diary“ zeigt Aufnahmen von Springsteens aktueller Welttournee, gibt einen intimen Einblick hinter die Kulissen und behandelt Themen wie Sterblichkeit. Springsteen zeigte sich in Toronto dankbar für sein Leben und seine Karriere: „Wenn ich morgen gehen würde, wäre das in Ordnung“, sagte er unter lautem Beifall. „Was für eine verdammte Fahrt.“

Springsteens Ehefrau und E-Street-Bandkollegin Patti Scialfa enthüllte in der Dokumentation, dass 2018 bei ihr eine Form von Blutkrebs diagnostiziert wurde. „Es beeinträchtigt mein Immunsystem, deshalb muss ich vorsichtig sein“, sagte sie im Film. Ab und zu komme sie zu einer Show und könne ein paar Lieder singen. „Das ist eine Freude. Es ist die neue Normalität für mich, und damit komme ich klar“, erklärte Scialfa, die bei der Premiere in Toronto nicht anwesend war.