Nicht nur in Deutschland ist Motsi Mabuse ein bekanntes Fernsehgesicht. Auch in Großbritannien ist sie erfolgreich - und legt dort im TV einen besonderen Auftritt hin.

Motsi Mabuse ist nicht nur in Deutschland eine TV-Berühmtheit. (Archivfoto)

London - Tänzerin Motsi Mabuse (43) hat bei der britischen Version der Fernsehsendung „The Masked Singer“ mitgemacht - und bei der Weihnachtsausgabe in einem Truthahnkostüm gesteckt.

„Ich habe endlich etwas Wichtiges verstanden: Ich kann wirklich, ehrlich, definitiv nicht singen!“, schrieb sie bei Instagram und postete ein lachendes Emoji. „Aber ich hatte eine wunderbare Zeit, also wen kümmert's?“

Mabuse ist nicht nur in Deutschland bekannt durch ihren Job als Jurorin bei der Fernsehshow „Let's Dance“, sondern auch in Großbritannien eine TV-Berühmtheit. Dort ist sie Jurorin bei der Tanzsendung „Strictly Come Dancing“.

Die Sache mit dem Geheimnis

Der britische Fernsehsender ITV zeigte nun zu Weihnachten eine Sonderausgabe von „The Masked Singer“. Mabuse steckte in einem Kostüm, das wie ein gebratener Truthahn aussah.

Es sei so ein tolles Geheimnis gewesen, schrieb Motsi Mabuse weiter. Aber um ehrlich zu sein, habe sie es irgendwann ihrer Schwester Oti sagen müssen - „weil naja, wir erzählen uns alles“.