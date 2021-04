Britische Royals verzichten wegen Harry auf Militäruniformen

London - Aus Rücksicht auf Prinz Harry werden die Mitglieder der britischen Königsfamilie bei der Trauerfeier für Prinz Philip auf Militäruniformen verzichten. Die Entscheidung von Queen Elizabeth II. bedeutet, dass Harry nicht als einziger Angehöriger ohne Uniform erscheint, wenn sein Großvater am Samstag bestattet wird. Philip starb in der vergangenen Woche im Alter von 99 Jahren.

Die Royals zeigen sich bei öffentlichen Auftritten häufig in Militäruniformen, weil sie in der Vergangenheit in der Armee, der Marine und Luftwaffe dienten und auch Ehrentitel halten. Harry verlor seine militärischen Titel allerdings, als er im vergangenen Jahr beschloss, sich aus dem Königshaus zurückzuziehen. Dem Protokoll zufolge darf er deshalb bei offiziellen Auftritten als Veteran nur Orden an seinem Anzug tragen, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Mit ihrem Beschluss umschifft die Königin aber noch eine weitere mögliche Kontroverse. Medienberichten zufolge erwog ihr Sohn Prinz Andrew einen Auftritt in Admiralsuniform bei der Trauerfeier. Andrew hat seine militärischen Titel behalten, obwohl er sich nach einem desaströsen Interview mit dem Rundfunksender BBC zu seinen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste.

Die Trauerfeier findet am Samstag auf Schloss Windsor statt. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Gäste auf 30 begrenzt. Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, diente zwölf Jahren in der Königlichen Marine. Am Trauermarsch werden Mitglieder der Marine, der Luftwaffe, der Marineinfanterie und des Heeres teilnehmen. (ap)