Benedict Cumberbatch hat nun Stern auf „Walk of Fame“

Schauspieler Benedict Cumberbatch ist seit neuestem auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt. Der Brite bedankt sich bei der Zeremonie - und drückt seine Unterstützung für die Menschen in der Ukraine aus.

Los Angeles - Der Schauspieler Benedict Cumberbatch (45) hat auf Hollywoods „Walk of Fame“ eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt.

Dies sei eine „außergewöhnliche Ehre“, sagte der Brite, sichtlich gerührt, vor Hunderten Fans und Fotografen. Er erhielt die 2714. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Cumberbatch wurde mit der Fernsehserie „Sherlock“ und durch seine Superheldenrolle als „Doctor Strange“ bekannt.

Als Gastredner lobten Regisseur J.J. Abrams („Star Trek Into Darkness“) und Marvel-Produzent Kevin Feige die Verdienste des Schauspielers.

Ernste Zwischentöne

Cumberbatch schlug in der Feierstunde auch ernste Töne an. Er sprach über Corona-Opfer, die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine. Er wolle seine Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zeigen, aber auch für die Menschen in Russland, die sich gegen ihre Herrscher auflehnen. „Wir müssen handeln“, sagte der Schauspieler. Jeder könne etwas tun, etwa Menschenrechtsorganisationen unterstützen oder Druck auf Politiker ausüben, appellierte der Brite.

Cumberbatch ist Ende März als Hauptdarsteller in dem Western-Drama „The Power of the Dog“ im Oscar-Rennen. 2015 war der Brite für seine Hauptrolle in dem Drama „The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben“ bei den Academy Awards nominiert gewesen.