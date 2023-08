New York - Nach längerer Abwesenheit von den Laufstegen hat US-Model Bella Hadid (26) eine Rückkehr in Aussicht gestellt - allerdings erst, wenn sie wieder ganz gesund sei. „Ich komme zurück, wenn ich bereit bin“, schrieb Hadid bei Instagram. Das Model leidet seit längerer Zeit unter der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose. In den vergangenen Monaten sei die Krankheit noch einmal schlimmer geworden, aber sie habe auch endlich eine gute Behandlung bekommen, schrieb Hadid. „Ich bin ok und ihr müsst euch keine Sorgen machen.“ Dazu stellte Hadid zahlreiche Fotos von sich während ihrer Behandlung und bedankte sich bei ihrer Familie und anderen Menschen für die Unterstützung.