Hochzeitsantrag am Tag der Liebenden: Australiens Regierungschef zeigt der Welt seine romantische Seite.

Australiens Premier hat sich am Valentinstag verlobt

Canberra - Australiens Regierungschef Anthony Albanese (60) hat am Valentinstag am Mittwoch um die Hand seiner Freundin Jodie Haydon angehalten. „Sie hat Ja gesagt“, schrieb Albanese auf der Plattform X (vormals Twitter) zu einem Foto des glücklich lächelnden Paares. Gut sichtbar darauf: der Ring an Haydons auf Albaneses Brust ruhender Hand.

Sie beide freuten sich, die Neuigkeiten zu teilen, sagte Albanese in einer ebenfalls auf X veröffentlichten Stellungnahme mit der 45-Jährigen auf einem Anwesen in Canberra, wo der Politiker nach eigenen Angaben die romantische Geste auf einem Balkon vollzogen hatte. „Es ist wundervoll, dass ich eine Partnerin gefunden habe, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte.“

Auch Haydon bedankte sich für die vielen warmen Glückwünsche von Freunden und Familie, aber auch „von Menschen, die wir nicht kennen“. Der indirekten Frage nach einem Hochzeitsdatum wich Albanese lieber aus. Er habe die Details seines Antrags - vom besonderen Datum über den Ring bis zum genauen Ort - lange geplant. Die Diskussionen über den Ablauf der Hochzeit würden sie nun unter sich führen, sagte Albanese unter dem Schmunzeln seiner Verlobten.

Haydon und der Politiker der Labor-Partei kennen sich Medien zufolge seit rund vier Jahren. Mit seiner Ex-Frau Carmel Tebbutt hat Albanese einen erwachsenen Sohn.