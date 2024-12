Berlin - Bei Schauspielerin Anna Schudt hat vor einem Jahr Corona die ganze Weihnachtsplanung durchkreuzt. „Letztes Jahr haben mein großer Sohn und ich am 23.12. Covid bekommen“, sagte die 50-Jährige in einem ZDF-Interview. „Zum Glück waren wir zu zweit krank, das war ein ganz anderes Weihnachten als geplant.“

Schudt ist am 22. Dezember (20.15 Uhr) in dem ZDF-Film „Nelly und das Weihnachtswunder“ zu sehen. Sie spielt eine Paketbotin, die nichts mit Weihnachten am Hut hat und in allerlei Verwicklungen hineingezogen wird.

Volles Haus mit den Verwandten

Im echten Leben freut sich die Schauspielerin aufs Fest: „Seit Jahren sind alle meine Kinder, meine Eltern sowie meine Schwiegereltern bei uns, und wir verbringen ein paar Tage miteinander. Das ist uns alles sehr wertvoll.“

Allen Menschen, denen Weihnachten Stress bereitet, rät Schudt: „Keine Geschenke kaufen, sondern Zeit schenken. Freunde, Familie, Kinder - alle brauchen Zeit miteinander.“

„Nelly und das Weihnachtswunder“ ist vorab in der Mediathek zu sehen. Neben Anna Schudt spielen unter anderem Rafael Gareisen und Joah Lion Goetze mit.