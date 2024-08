Nach einem Infekt ist der Schlagersänger derzeit noch unsicher, ob er am Wochenende in Kitzbühel auftreten kann. Fans zeigen sich voller Verständnis, aber auch Hoffnung.

Andreas Gabalier, der am Wochenende in Kitzbühel auftreten wollte, hat Stimmprobleme öffentlich gemacht.

Kitzbühel - Kurz vor seinen Konzerten am Wochenende in Kitzbühel hat der österreichische Sänger Andreas Gabalier Stimmprobleme. „Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat!“, schrieb der 39-Jährige auf Instagram.

Der Schlagersänger dankte der HNO-Abteilung im Klinikum Klagenfurt, mit deren Hilfe er hoffe, „das bevorstehende legendäre Kitzbühel Konzert spielen zu können“. „Wenn vielleicht auch noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie … ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben.“

Der Österreicher sollte diesen Freitag und Samstag im Tennisstadion in Kitzbühel auftreten. Unter seinem Post erhielt der Sänger zahlreiche Genesungswünsche von seinen Fans. Einige drückten Verständnis für eine mögliche Konzertabsage aus, andere boten ihm auch an, bei seinem Auftritt das Singen umso lauter selbst zu übernehmen.