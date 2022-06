An Döner verschluckt: Influencerin Alicebambam mit 27 Jahren gestorben

Magdeburg/DUR/ab - Traurige Nachrichten für Fans der Influencerin Alicebambam, der rund 1,5 Millionen Menschen via Instagram folgen. Nachdem das thailändische Model nach einem Unfall vor drei Monaten ins Koma gefallen war, ist die 27-Jährige nun gestorben. Das Model hatte sich an einem Stück ihres Döners verschluckt und lag seitdem im Krankenhaus.

Doch was war passiert? Arisara (so heißt Alicebambam mit bürgerlichem Namen) habe es am Tag des Unfalls eilig gehabt zu essen, berichten einige Medien. Deshalb sei ihr eine Mahlzeit im Hals stecken geblieben. Die junge Frau war kurz davor zu ersticken und sei darauf in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert worden.

Doch ihr Gehirn habe bis zur Einlieferung bereits zu wenig Sauerstoff bekommen - die 27-jährige Influencerin musste an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen werden. Am Montag wurde die junge Frau schließlich für tot erklärt.

Via Instagram und Facebook nehmen etliche Fans, Familie und Freunde der Social-Media-Bekanntheit Abschied von der jungen Frau.