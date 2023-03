Adel Tawil hat die Zeit der Pandemie dazu genutzt, um über sich selbst nachzudenken. „Ich habe gemerkt, dass ich manche Dinge vielleicht hätte anders machen sollen“, so der 44-Jährige.

Adel Tawil würde manche Dinge vielleicht in seinem Leben nicht wiederholen.

Ludwigshafen - Sänger Adel Tawil („Lieder“) hat die Corona-Jahre genutzt, um über sich nachzudenken. „Ich glaube, dass die ganze Pandemie für uns alle eine Phase war, in der wir einfach mal Zeit hatten, um sich um uns selbst zu kümmern und ein bisschen nachzudenken über das Leben, über die guten Dinge, die man hat, über die schlechten Dinge, die passiert sind und man vielleicht loswerden sollte“, sagte Tawil (44) dem privaten Radiosender RPR1 in Ludwigshafen.

„Ich habe gemerkt, dass all die Jahre so an mir vorbeigerast sind. Ich habe gemerkt, dass ich manche Dinge vielleicht hätte anders machen sollen.“