Potsdam - In der Nacht zum Freitag wird in Berlin und Brandenburg Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Ein Tiefdruckgebiet zieht von West nach Ost in Richtung Polen und beeinflusst mit sehr warmer und feuchter Luft das Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am späteren Abend mitteilte.

Daher wird laut DWD mit Schauern und schweren Gewittern gerechnet. Neben dem Starkregen kann es auch zu Sturmböen von 70 bis 100 Kilometern pro Stunde und größeren Hagelschauern kommen. Auch die begrenzte Bildung von Tornados sei nicht ausgeschlossen.

Am Freitagmorgen lasse die Unwettergefahr zwar nach, dennoch könne es weiterhin örtlich zu einzelnen Gewittern kommen. Ab Freitagabend soll sich das Wetter dem DWD zufolge dann beruhigen.