Starker Regen sorgt für Probleme in Bremen und Oldenburg. Straßen und Unterführungen werden überschwemmt, Bäume entwurzelt. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Oldenburg/Bremen - Starkregen und unwetterartige Gewitter haben Teile von Niedersachsen und Bremen getroffen. In Bremen waren nach Angaben der Bremer Straßenbahn AG mehrere Unterführungen und Tunnel für Busse und Bahnen nicht mehr passierbar. In Oldenburg wurden Straßen überschwemmt, die Feuerwehr musste im Landkreis zu mehr als 50 Einsätzen ausrücken. Bäume wurden entwurzelt, große Äste brachen ab und es kam zu Überflutungen auf Straßen, in Kellern und auf Gehwegen, wie die Kreisfeuerwehr Oldenburg mitteilte.

Ursache sei ein unerwartet heftiges Unwetter gewesen, das am Nachmittag über den nördlichen Landkreis gezogen sei, so die Feuerwehr. Auf der Autobahn 29 sei ein entwurzelter Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Verletzte worden sei dabei niemand. Weil die Sichtweite zeitweise nur fünf Meter betragen habe, sei der Verkehr auf der Autobahn zeitweise zum Erliegen gekommen. In Hude (Landkreis Oldenburg) musste ein Fernfahrer aus seinem Lkw befreit werden, nachdem ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt war.