Am Wochenende soll es in Tschechien und Südpolen zu Starkregen kommen. Auch das Lausitzer Bergland ist davon betroffen. Der Anstieg der Wasserstände kann zu Hochwasser führen.

Starkregen in Bautzen - Anwohner sollen sich vorbereiten

In Bautzen ist Hochwasser möglich. (Symbolbild)

Bautzen - Die Menschen in Bautzen müssen sich auf Hochwasser an diesem Wochenende einstellen. Der Einsatzstab ist bereits einberufen worden, wie die Stadt mitteilte. Eine genaue Unwetter-Prognose sei derzeit noch nicht möglich. In Bautzen sei aber mit Starkregen zu rechnen. Eine akute Überschwemmungsgefahr liege nicht vor. Mit ansteigenden Wasserständen der Spree könnten jedoch Uferbereiche betroffen sein.

Anwohner und Gewerbetreibende in Ufernähe der Spree sollen sich informieren. Die Feuerwehr Bautzen rät außerdem, Parkplätze nahe der Spree zu räumen und betreffende Grundstücke zu sichern.