Erfurt - Mit Blick auf für Samstag angekündigten Starkregen halten sich Feuerwehr und Krisenstab in Erfurt weiter bereit. „Wir haben die Lage im Blick und sind gut vorbereitet“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Freitagabend. Der Krisenstab sei in Bereitschaft und ein 56-köpfiges Team aus Straßenbetriebshof, THW sowie Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr befüllten seit dem Vortag Sandsäcke. 4000 bis 6000 Stück würden vorbereitet, um bei Bedarf vor allem den Ortsteil Molsdorf zu schützen. Er sei bei Extremwetter besonders gefährdet.

Für Samstagvormittag sei eine weitere Lagebesprechung geplant, hieß es. In Erfurt findet derzeit der Katholikentag statt. Es gebe nahezu stündliche Abstimmungen mit dem Veranstalter, so die Stadtverwaltung. Im Ernstfall würde ein Stufen-Konzept greifen, das sowohl kurzzeitige Unterbrechungen, Absagen einzelner Open-Air-Veranstaltungen bis hin zu einer Komplettabsage vorsehe. Gäste des Katholikentages würden über die App Katholikentag 2024 mit Pushnachrichten über die aktuellen Entwicklungen informiert.