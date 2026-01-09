Der Wintersturm „Elli“ zieht über Hannover, der Winterdienst ist im Dauereinsatz, viele Klassenzimmer sind leer. Jetzt reagiert auch die Landeshauptstadt - mit einer Absage.

Hannover - Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover hat wegen des starken Schneefalls ihren Neujahrsempfang kurzfristig abgesagt. „Die Entscheidung, den diesjährigen Neujahrsempfang witterungsbedingt abzusagen, ist uns alles andere als leichtgefallen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay.

Der Grünen-Politiker sprach von „sorgfältiger Abwägung“ - er wisse, wie viel Engagement, Herzblut und monatelange Vorbereitungen für die Veranstaltung notwendig seien. Allerdings habe mitten im Wintersturm die Sicherheit der Gäste und Mitwirkenden „oberste Priorität“.

„Ich bitte alle um Verständnis für diese Entscheidung und danke zugleich allen, die zum Gelingen des Neujahrsempfangs beigetragen haben“, sagte Onay. Einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zufolge hatten Ratspolitiker den Oberbürgermeister zuvor bereits aufgefordert, an der Veranstaltung nicht länger festzuhalten.