Der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ soll positive Beispiele im ländlichen Raum in den Fokus rücken. Das macht die Siegergemeinde so besonders.

Erfurt - Kleiner Ort, großer Zusammenhalt: Die 260-Einwohner-Gemeinde Dreba ist Sieger im Thüringer Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Ortsteil von Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) zeichne sich durch ein starkes Miteinander und besonderes Engagement seiner Einwohner aus, sagte Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) bei der Preisverleihung. „Viele Herausforderungen, vor denen der ländliche Raum heute steht, werden hier beispielhaft gelöst.“

In Dreba sei unter anderem eine Kultur- und Heimatstiftung gegründet und in Verkehrswege oder soziale Infrastruktur investiert worden. Außerdem gebe es eine Dorfzeitschrift, einen Bürgerbus zur Anbindung an umliegende Dörfer oder einen Campingplatz als neues touristisches Angebot.

Die Auszeichnung ist mit 7.000 Euro dotiert. Zudem ist Dreba im kommenden Jahr im Bundeswettbewerb vertreten. Zwei Sonderpreise gingen an die Gemeinden Ebenshausen (Wartburgkreis) und Ziegelheim (Altenburger Land).

Mit dem Wettbewerb gehe es vor allem darum, gute Beispiele in der Dorfentwicklung in den Fokus zu rücken und zur Nachahmung anzuregen, sagte Boos-John weiter. „Vor allem entstehen in einem solchen Wettbewerb aber auch Aufbruchstimmung, neue Konzepte und funktionierende Netzwerke, die eine Gemeinde wirklich voranbringen können.“