Mit einem Gesetz sollte die Kindertagespflege in Brandenburg gestärkt werden. Nach Ansicht der oppositionellen CDU fehlt es jedoch an den Voraussetzungen, die neuen Regelungen umzusetzen.

In der Kindertagespflege in Brandenburg arbeiten weniger Betreuerinnen und Betreuer als noch vor einigen Jahren. (Symbolbild)

Potsdam - Trotz steigender Aufnahmen von Kindern in der Tagesbetreuung in Brandenburg ist die Zahl der Beschäftigten von 2019 bis 2024 deutlich zurückgegangen. Im März 2019 gab es laut Statistikamt Berlin-Brandenburg noch 1.014 entsprechende Pflegekräfte in Brandenburg, fünf Jahre später waren es nur noch 663. Das geht aus der Antwort des Jugendministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Kristy Augustin (CDU) hervor. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Kinder in der Tagesbetreuung von 187.774 auf 202.681.

In ihrer Anfrage verweist die CDU-Politikerin auf das im August 2023 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Kindertagespflege, dem ein Jahr später eine neue Verordnung der Kindertagespflege folgte. Nach Ansicht der Abgeordneten wurden die neuen Regeln in den Landkreisen und Kommunen nicht einheitlich umgesetzt, weil eine entsprechende Fortbildung fehlt. Es mangele auch an gezielten Maßnahmen der Landesregierung zur Förderung einer landesweiten Vernetzung und struktureller Unterstützung.

Ministerium: Fortbildung für Tagesmütter und -väter

Das Bildungsministerium wies die Kritik zurück. „Die Pflegekräfte in den Kommunen haben die Möglichkeit, an dem vielfältigen Angebot des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg (SFBBB) teilzunehmen“, sagte Ministeriumssprecher Alexander Engels. Das SFBB biete Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen sowie für Fach- und Praxisberater zu verschiedenen Themen als Online- und als Präsenzveranstaltungen an.

Die Kindertagespflege ist eine Form der Kindertagesbetreuung vor allem für Kinder unter drei Jahren. Dabei werden Kinder im Haushalt der Pflegekräfte oder in anderen Einrichtungen betreut. Diese Art der Betreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Rechtsanspruch des Kindes auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung gerecht werden. Die Kindertagespflege umfasst in der Regel kleine Gruppen von fünf bis acht Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Der „Tagesspiegel“ hatte bereits über die Entwicklung geschrieben.