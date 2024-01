Erfurt (dpa/th) - - Glatteisgefahr herrscht am Mittwoch in Thüringen. Mittags setzen teilweise starke Schneefälle ein, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Vor allem im Thüringer Wald und westlich davon fallen gebietsweise 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden. Im Südosten des Freistaates geht der Schnee gebietsweise in gefrierenden Regen über, wodurch es laut Wetterdienst sehr glatt werden kann. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad, im Bergland bei minus drei bis null Grad.

In der Nacht schneit es weiter und anfangs fällt im Südosten noch gefrierender Regen. Es kühlt ab auf minus zwei bis minus fünf Grad. Am Donnerstag ziehen sich die Schneefälle in Richtung Südosten zurück und die Sonne scheint. Die Temperaturen liegen bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt größtenteils trocken bei minus vier bis minus sieben Grad. Auch am Freitag bleibt das Wetter entsprechend, aber die Temperaturen steigen tagsüber leicht an: Minus zwei bis plus ein Grad werden erwartet, im Bergland minus sechs bis minus ein Grad.