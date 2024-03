Leipzig - Die Menschen in Sachsen müssen sich erneut auf erhebliche Einschränkungen im Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen im Freistaat am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Leipzig sowie Dresden soll der Streik auf den Samstag ausgeweitet werden. Bei dem vergangenen Warnstreik, Anfang Februar, war der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen nahezu komplett zum Erliegen gekommen.

In Sachsen geht es in dem Tarifkonflikt um den Manteltarifvertrag. Er regelt vor allem die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung des Urlaubsanspruchs, die Einführung von Zeitzuschlägen für Samstagsarbeit oder Überstundenzuschläge. Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Sachsen hatte die für den 28. Februar angedachte Verhandlungsrunde abgesagt und als neuen Termin den 19. März vorgeschlagen.