Papenburg - In Papenburg im Landkreis Emsland sind ein Stall und anschließend ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Bewohner konnten das Haus am Sonntagmorgen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Stall brannte vollständig nieder. Nach ersten Erkenntnissen verendeten etwa 15 bis 20 Rinder. Die Feuerwehr ist nach Angaben der Beamten mit einem Großaufgebot auf dem landwirtschaftlichen Betrieb im Einsatz. Auch ein Tierarzt wurde gerufen. Die Brandursache war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine Summe im sechsstelligen Bereich.