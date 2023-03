Berlin - Die Berliner Stadtmission sammelt beim diesjährigen Halbmarathon wieder Kleiderspenden. Läufer können gut erhaltene Sportsachen wie Laufschuhe, Sportjacken, Jogginghosen und Hoodies am kommenden Sonntag an zwei Standorten abgeben, wie die Stadtmission am Dienstag mitteilte. Sowohl bei der Anmeldung am Flughafen Tempelhof als auch im Startbereich des Halbmarathons sammeln ehrenamtliche Helfer die Kleiderspenden ein. Bereits am Freitag und Samstag können wenig abgenutzte Sportschuhe beim Anmelde-Event abgegeben werden. Den Angaben zufolge findet die gemeinsame Aktion zum zweiten Mal statt. Interessierte können die Kleiderspenden bereits in der nächsten Woche in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 68 erhalten.